جونسون يدرس إرسال أموال بالطائرة إلى إيران لإطلاق سراح بريطانية

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيدرس "بالتأكيد" تسليم أموال مباشرة إلى إيران على متن طائرة لتسوية ديون بريطانية قديمة، إذا كان ذلك يعني أن طهران ستطلق سراح البريطانية الإيرانية المحتجزة نازانين زاغاري راتكليف، التي تعمل موظفة بمنظمة خيرية.

لكن رئيس الوزراء البريطاني حذر من وجود "تعقيدات" مرتبطة بقضيتها، وقال إنها مرتبطة بقضايا لأشخاص آخرين مزدوجي الجنسية ومحتجزين في إيران، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.

وقالت إيران إنه لا توجد صلة بين الدين البالغ 400 مليون جنيه استرليني (540 مليون دولار أمريكي) التي دفعتها إيران لشراء أسلحة ولم تتسلمها ومصير المعتقلين.

وسئل جونسون في البرلمان الأربعاء، عما إذا كان سيحذو حذو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي وافق على تحويل 400 مليون دولار نقدا إلى إيران عام 2016، في نفس اليوم الذي تم فيه تنفيذ اتفاق نووي دولي وإطلاق سراح العديد من السجناء الأمريكيين.

وأجاب أمام لجنة الاتصال بمجلس العموم: "من المؤكد أنه أمر يستحق الدراسة".