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زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا

04:00 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا

زلزال

(وكالات):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات ولاية دوزجة شمال غربي تركيا اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول"

وبحسب بيانات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي (12:40 ت.غ).

وأظهرت البيانات أن عمق الزلزال بلغ 18.02 كيلومتر، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وقال والي دوزجة جودت أطاي، في تصريح للأناضول، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وأشار إلى أن الفرق المعنية تواصل عملياتها لرصد التطورات.

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