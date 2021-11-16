وحدة المُستعربين الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

فلسطين - (أ ش أ)

اعتقلت وحدة "المستعربين" الخاصة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين في نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات المستعربين اختطفت المواطنين الثلاثة بعد مهاجمتهم خلال مرورهم بجانب مفرق بيتا، وهم محمد مشعل من سكان البلدة القديمة في نابلس، ومحمد غسان أبو حويلة، وفوزي أبو ليل، وكلاهما من مخيم بلاطة شرق نابلس.

ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل.