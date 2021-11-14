إصابة شخصين في إطلاق نار في هامبورج شمالي ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أصيب شخصان على الأرجح في إطلاق نار في حي هاربورج بولاية هامبورج الألمانية، وذلك حسبما صرح مسؤول في الشرطة بالولاية الواقعة شمالي ألمانيا.

وأوضح المسؤول أن الحادثة وقعت في الساعة الثالثة والثلث (بالتوقيت المحلي) بعد ظهر اليوم الأحد مشيرا إلى أن الملابسات لا تزال غير معروفة تماما، وقال إن الشرطة انتشرت في المكان كما تم إغلاق تقاطع طريقين في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.

وجاب أفراد شرطة يحملون أسلحة آلية في مكان الحادث وحول مركز فونيكس التجاري وكذلك محطة القطار.