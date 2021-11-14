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بوتين يعرض المساعدة في حل أزمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا

03:46 م الأحد 14 نوفمبر 2021
بوتين يعرض المساعدة في حل أزمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا

فلاديمير بوتين

وكالات:

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير في مقابلة بثتها قناة تلفزيونية رسمية، الأحد، استعداد روسيا للمساعدة في حل أزمة المهاجرين القائمة على حدود بيلاروسيا وبولندا.

وقال: "نحن مستعدون للمساعدة في حلها بكل الوسائل إذا كان هناك بالطبع أي شيء يعتمد علينا"، بحسب ما نقلته وكالة" رويترز".

وروسيا حليف رئيسي لروسيا البيضاء التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها مسؤولة عن نقل آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، بالطائرات والدفع بهم لمحاولة دخول بولندا بطريقة غير مشروعة.

وتنفي روسيا تورط موسكو ومينسك في الأزمة. ويقول بوتين إن الغرب يتحمل المسؤولية عنها بالنظر إلى الحرب في كل من العراق وأفغانستان.

وقال بوتين إنه تحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مرتين منذ بدء أزمة المهاجرين التي قال إنه علم بها في البدء من وسائل الإعلام.

فلاديمير بوتين بيلاروسيا بولندا

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