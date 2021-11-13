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مظاهرات في إيطاليا ضد سياسات الحكومة المتعلقة بكورونا

09:06 م السبت 13 نوفمبر 2021
مظاهرات في إيطاليا ضد سياسات الحكومة المتعلقة بكورونا

مظاهرات في إيطاليا

روما - (د ب أ)

احتج آلاف الأشخاص في مدن في سائر أنحاء إيطاليا احتجاجا على السياسات التي تنتهجها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا.

وبحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، تجمع حوالي 4000 شخص اليوم السبت عند قوس السلام، في مدينة ميلانو شمالي البلاد.

وتحدث في الفعالية روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي، المعروف بمعارضته للتطعيم.

ويرفض المتظاهرون ما يسمى بالتصريح الأخضر، الذي يسمح لمن تلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة أو جاءت نتيجة فحصهم للكشف عن كورونا سلبية بحضور فعاليات أو دخول أماكن معينة، من بين أمور أخرى. ويعارض البعض أيضا تطعيمات كوفيد- 1 تماما.

وتم تطبيق قواعد صارمة في الاحتجاج في ميلانو. وقضت وزارة الداخلية بضرورة بقاء المظاهرات في مكان واحد أو اقتصارها على طرق معينة خلال أيام العمل.

وكانت مسيرات أيام السبت تمر من قبل عبر المراكز التاريخية للمدن، مما أدى إلى تعطيل الأنشطة التجارية. وشهدت بعض المسيرات اشتباكات مع الشرطة.

وبحسب السلطات، جاء نحو 400 شخص إلى ميدان السيرك العظيم التاريخي في روما.

ونظم العديد من الأشخاص مسيرة في تورينو شمالي البلاد في أنحاء المدينة وهم يهتفون "الحرية" و"لا يستسلم أمثالنا مطلقا".

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