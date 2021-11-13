ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في العديد من دول العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا. وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و18 ألفا و376 والوفيات إلى 23 ألفا و18 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في بنجلاديش تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و572 ألفا و278 والوفيات إلى 27 ألفا و918 حالة.

وسجلت إيران 4306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و124 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و31 ألفا و575 والوفيات إلى 128 ألفا و42 حالة.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2948 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 420 آلاف و99 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 2760 حالة حتى الآن.

وأما بيلاروسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1964 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 14 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 625 ألفا و592 حالة إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4834 حالة وفاة.

وعن إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و250 ألفا و516 حالة والوفيات إلى 143 ألفا و644 حالة.