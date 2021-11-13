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بعد التوتر مع أوروبا.. رئيس بيلاروس يعرب عن رغبة بلاده بامتلاك صواريخ بالستية روسية

05:44 م السبت 13 نوفمبر 2021
بعد التوتر مع أوروبا.. رئيس بيلاروس يعرب عن رغبة بلاده بامتلاك صواريخ بالستية روسية

ألكسندر لوكاشينكو

وكالات:

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو،عن تطلعه إلى الحصول على منظومات صاروخية تكتيكية روسية من طراز "إسكندر-إم" لتأمين حدود بلاده مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال لوكاشينكو في حوار مع رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" الروسية إيغور كوروتشينكو نشرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية اقتباسات منه اليوم السبت: "أحتاج إلى عدة بطاريات من "إسكندر" في المحورين الغربي والجنوبي كي يتم نشرها هناك".

وشدد لوكاشينكو على ضرورة "أن نعرف كيفية مواجهة الأسلحة التي قد تستخدم ضدنا"، مضيفا: "علينا عدم النسيان أنهم يستطيعون شن هجمات صاروخية علينا، لكنهم لن يشنوا عملية برية في بيلاروس، لأننا مستعدين لذلك ولدينا قوات عمليات خاصة".

ولفت الرئيس البيلاروسي إلى أن مدى صواريخ "إسكندر إم" الروسية يصل 500 كيلومتر، فيما يصل مدى صواريخ "بولونيز" التابعة للجيش البيلاروسي 300 كلم، مرجحا أيضا إمكانية استخدام صواريخ "أو تي آر-21 توشكا" و"بوك" في حرب محتملة.

ولفت لوكاشينكو إلى أهمية ضمان قدرة المنظومات الصاروخية على التنقل، مؤكدا أن الجيش البيلاروسي في هذا الصدد طور مركبات مدرعة يتألف طاقمها من ثمانية أو تسعة أشخاص.

وتابع القول لمحاوره: "لا تقلق، إننا سنؤدي دورنا في هذه المسألة، وحتى تستطيعون عدم القلق بهذا الشأن".

وشدد لوكاشينكو على تعاون بيلاروس وروسيا بشكل وثيق في مجال الدفاع والأمن، وأن موسكو ومينسك في هذا الصدد "تتحدثان لغة واحدة".

وقال: "لا أستطيع شرح كل شيء، لكننا نفذنا وسننفذ عمليات للدفاع عن أمننا لا يمكن للغرب والاتحاد الأوروبي أن يتخيلها".

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي أوروبا بيلاروس صواريخ بالستية روسية

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