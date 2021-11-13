بكين تحذر واشنطن: تجنبوا إرسال "إشارات خاطئة" لتايوان

وكالات:

طالب وزير الخارجية الصيني وانج يي، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بعدم "إرسال إشارات خاطئة" إلى القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجة الصينية، السبت في بيان، إن الوزير وانج يي تحدث مع بلينكن عن الاجتماع الافتراضي، بين الرئيسين الصيني شي جين بينج، والأمريكي جو بايدن، المقرر عقده الاثنين المقبل.

وسبق أن تحدث الرئيسان هاتفيا مرتين منذ تنصيب بايدن، ولم يخف الرئيس الأمريكي قط رغبته في لقاء الرئيس الصيني شخصيا، وقد وجه له انتقادات لغيابه عن قمتي مجموعة العشرين و"كوب-26".

لكنه سيكتفي بلقاء افتراضي مع شي جين الذي لم يغادر الصين منذ نحو عامين، عازيا الأمر إلى تفشي فيروس كورونا.

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الماضية وخصوصا بسبب خلافهما بشأن تايوان.

وكثّفت بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان، الجزيرة التي تتمتّع بحكم ذاتي لكنّ الصين تعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

وفي بداية أكتوبر دخل عدد قياسي من الطائرات منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

وأبدت واشنطن مرارا دعمها لتايوان في مواجهة تحركات الصين، لكن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق مفاجئ حول المناخ خلال قمة جلاسكو.