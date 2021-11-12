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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وأعضاؤه يؤدون القسم الدستوري

05:46 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وأعضاؤه يؤدون القسم الدستوري

محمد حمدان دقلو

الخرطوم - (أ ش أ):

أدى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعه التليفزيون السوداني.

يشار إلى أن البرهان كان قد أصدر، أمس الخميس، مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الجديد.

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Asha
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