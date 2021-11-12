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قرداحي يكشف موقفه من الاستقالة.. ويؤكد: "السعودية صدرها أوسع من هيك"

02:06 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
قرداحي يكشف موقفه من الاستقالة.. ويؤكد: "السعودية صدرها أوسع من هيك"

جورج قرداحي

(وكالات):

اتهم جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، اليوم الجمعة، بعض الأطراف باستغلال قضيته لـ"تقديم براءة ذمة لدول الخليج" على حد تعبيره، مؤكدًا أن السعودية والخليج لديهم سعة صدر.

وفي تصريحات في أعقاب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، قال: "لم أطرح موضوع الاستقالة مع برّي، وإذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد لا رئيس الحكومة ولا المملكة العربية السعودية التي أحترمها وأحبّها. نحن ندرس الموضوع ومنشوف التطورات وبس يكون في ضمانات أنا حاضر"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وأضاف: "يُصوّرون قضية قرداحي كأنها مشكلة لبنان الأساسيّة وتناسوا المصائب التي أوصلوا لبنان إليها"، مستطردًا "هناك ابتزاز وأعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها أوسع من هيك ولا نريد استفزاز أحد، وهناك أيضًا مزايدات كثيرة من الداخل واستغلّوا قضيتي لتقديم براءة ذمة إلى الخليج".

وأردف: "الآراء منقسمة بين مؤيّد ومعارض لاستقالتي والموضوع أخذ أكثر من حجمه وأنا لست متمسكًا بمنصب وزاري".

ولفت إلى أن "مشكلة الحكومة ليست أنا وقبل نشر مقابلتي الحكومة لم تكن تجتمع، ولا أعرف ما هو الحلّ واسألوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

وأشار إلى أنه "ناقش مع برّي في موضوع الإعلام لأن هناك قانوناً موجود في لجنة الإدارة والعدل تنقاشنا في كيفية إخراجه من اللجنة وإرساله إلى اللجان المشتركة ثمّ إلى المجلس النيابي لإقراره، لأننا بحاجة إلى قانون إعلام عصري في لبنان".

نبيه بري السعودية لبنان نجيب ميقاتي جورج قرداحي

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