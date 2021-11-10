ماكرون وهاريس يشيدان بـ"عهد جديد" للعلاقات الفرنسية الأمريكية بعد أزمة صفقة الغواصات

باريس - (ا ف ب)

بعد أيام من لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس في باريس في خضم جهود طي صفحة أزمة صفقة الغواصات مع أستراليا. وقال موفد فرانس24 إلى قصر الإليزيه جمال بدومة إن اللقاء يأتي لتكريس المصالحة بين باريس وواشنطن بشأن أزمة الغواصات. وشدد الطرفان بعد اللقاء على بدء "حقبة جديدة" وعلى الأهمية البالغة للتعاون بين البلدين.

بعد شهرين على اندلاع أزمة بين بلديهما، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأربعاء على الأهمية "البالغة" للتعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في مستهل "حقبة جديدة" من العلاقات بينهما.

وقال الرئيس الفرنسي لدى استقباله هاريس التي تجري زيارة إلى فرنسا تستمر خمسة أيام "نحن متفقون على القول إننا نبدأ حقبة جديدة، وعلى الأهمية البالغة للتعاون" بين بلدينا، وذلك بعد شهرين على أزمة بين البلدين اندلعت على خلفية تشكيل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تحالفًا جديدًا أفضى إلى إلغاء كانبيرا صفقة شراء غواصات فرنسية.