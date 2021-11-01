جوتيريش: الفشل في مواجهة التغيّر المناخي سيحكم على سكان الأرض بالموت

(مصراوي):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن الفشل في مواجهة التغيّر المناخي سيحكم على سكان الأرض بالموت.

وأضاف جوتيريش –خلال كلمته في قمّة الأمم المتحدة للمناخ التي تُعقد في جلاسكو- أن العالم يواجه كارثة إنسانية لا مفرّ منها، مشيرًا إلى أن أكثر من 4 مليارات شخص عانوا من كوارث خلال العقد الأخير بسبب التغير المناخي.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن مجموعة دول العشرين عليهم مسؤولية خاصة لمواجهة التغير المناخي، مشددًا: "علينا أن نتصرف بسرعة لإنقاذ الإنسانية في مواجهة التغير المناخي".