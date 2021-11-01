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وفد عماني يزور السعودية لتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي

09:40 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
وفد عماني يزور السعودية لتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي

سلطنة عمان

مسقط-(د ب أ):

توجه وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان سعيد بن حمود بن سعيد المعولي اليوم الإثنين إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية تستمر عدة أيام.

وذكرت الوكالة العمانية اليوم أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتعريف بالشركات العُمانية في مجالات النقل واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي.

ويرافق الوزير المعولي في الزيارة وفد من مسؤولي الوزارة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص.​

سلطنة عمان السعودية الاقتصاد الرقمي سعيد بن حمود بن سعيد المعولي

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