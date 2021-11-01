وفد عماني يزور السعودية لتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي

مسقط-(د ب أ):

توجه وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان سعيد بن حمود بن سعيد المعولي اليوم الإثنين إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية تستمر عدة أيام.

وذكرت الوكالة العمانية اليوم أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتعريف بالشركات العُمانية في مجالات النقل واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي.

ويرافق الوزير المعولي في الزيارة وفد من مسؤولي الوزارة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص.​