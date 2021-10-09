"تونس ليست تحت الوصاية".. قيس سعيد: تشكيل الحكومة خلال ساعات

تونس - (ا ف ب)

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد السبت، خلال استقباله الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون خلال ساعات.

وأكد سعيد أن تونس ليست تحت وصاية أي كان، منتقدا طلب "بعض الأشخاص من الأطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي".

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس قيس سعيد أن الحريات في البلاد مضمونة وان المظاهرة التي ستنتظم غداً تنديدا بالتدابير الاستثنائية لن يتم منعها ،مشيرا إلى أن محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري كان استنادا للقانون.