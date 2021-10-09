Masrawy logo white

"تونس ليست تحت الوصاية".. قيس سعيد: تشكيل الحكومة خلال ساعات

10:59 م السبت 09 أكتوبر 2021
"تونس ليست تحت الوصاية".. قيس سعيد: تشكيل الحكومة خلال ساعات

الرئيس قيس سعيد

تونس - (ا ف ب)

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد السبت، خلال استقباله الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون خلال ساعات.

وأكد سعيد أن تونس ليست تحت وصاية أي كان، منتقدا طلب "بعض الأشخاص من الأطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي".

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس قيس سعيد أن الحريات في البلاد مضمونة وان المظاهرة التي ستنتظم غداً تنديدا بالتدابير الاستثنائية لن يتم منعها ،مشيرا إلى أن محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري كان استنادا للقانون.

هذا المحتوى من

AFP
قيس سعيد تونس رضا الغرسلاوي

الخبر التالى:

اتهم بالفساد وأغلق العديد من المساجد.. من هو مستشار النمسا المستقيل؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف طقس أول أسبوع دراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا