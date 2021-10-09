Masrawy logo white

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

10:20 م السبت 09 أكتوبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عددًا من الشباب المقدسيين، واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت 4 منهم، قرب باب العامود في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت الشبان أثناء تواجدهم قرب باب العامود، وأطلقت الكلاب البوليسية تجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، ثم لاحقتهم في شارع السلطان سليمان بالقدس، بعد أن أجبرتهم على مغادرة باب العامود بالقوة.

وشهدت بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مساء اليوم السبت، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، حسب شهود عيان، حي رأس العامود في سلوان ووقعت مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والقنابل الغازية تجاه المواطنين.

واندلعت المواجهات تزامنا مع احتراق عامود كاميرات المراقبة التابع للاحتلال في البلدة واقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمكان.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل القدس المحتلة فلسطين

الخبر التالى:

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مع نظيريه الإماراتي والإسرائيلي في 13 أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا