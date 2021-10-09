الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

رام الله - (أ ش أ):

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عددًا من الشباب المقدسيين، واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت 4 منهم، قرب باب العامود في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت الشبان أثناء تواجدهم قرب باب العامود، وأطلقت الكلاب البوليسية تجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، ثم لاحقتهم في شارع السلطان سليمان بالقدس، بعد أن أجبرتهم على مغادرة باب العامود بالقوة.

وشهدت بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مساء اليوم السبت، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، حسب شهود عيان، حي رأس العامود في سلوان ووقعت مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والقنابل الغازية تجاه المواطنين.

واندلعت المواجهات تزامنا مع احتراق عامود كاميرات المراقبة التابع للاحتلال في البلدة واقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمكان.