هروب مهاجرين من مركز إيواء في العاصمة الليبية

طرابلس - (د ب أ):

أظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ليبية تمكن مهاجرين محتجزين في أحد مراكز الإيواء بمنطقة "غوط الشعال" في العاصمة الليبية طرابلس من الفرار مساء اليوم الجمعة.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو في مواقع التواصل تظهر أعداد كبيرة من المهاجرين (أغلبهم سمر البشرة) وهم يجرون في الشوارع، خوفا من مطاردة العناصر الأمنية لهم (كما يبدو).

فيما سمعت أصوات إطلاق نار متقطعة أثناء قيام المهاجرين بعبور الطريق السريع متجهين شمالا إلى منطقة "القراقشة" المطلة على البحر، وأكبر منطقة تأوي الأفارقة في طرابلس، والتي قامت عناصر أمنية بمداهمتها قبل أيام.

وفي ذات السياق نقلت صحيفة بوابة الوسط أخبارا تفيد بإعلان مفوضية الأمم المتحدة للهجرة عن إيقاف خدماتها في طرابلس عقب تجمع حشود كبيرة من المهاجرين أمام مبنى المركز مطالبين بإجلائهم من ليبيا.

في سياق متصل، أكد عضو المجلس البلدي جنزور عبدالسلام بن غرسة وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إلى مقر مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة السراج، بالضاحية الغربية لطرابلس.

وأفاد بن غرسة لقناة "ليبيا الأحرار" أن الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة التي يوجد بها المهاجرون بالسراج، وأن الوضع تحت السيطرة، مفيدا أن المهاجرين لم يقوموا بأعمال شغب بمكان تواجدهم، وأنهم في حالة هدوء تام، ويطالبون المفوضية بإخراجهم من البلاد.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن الغرفة الأمنية المشتركة نفيها إطلاق الرصاص على المهاجرين لحظة هروبهم.

وأكدت الغرفة أن المقبوض عليهم من المهاجرين بصحة جيدة، وقالت: "إن هروب المهاجرين كان بسبب ضعف الحراسة الأمنية، ونحن نتواصل مع جهاز الأمن العام لإرجاع الفارين إلى مركز الاحتجاز في منطقة غوط الشعال".