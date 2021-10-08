برلمان أوكرانيا يعين رئيسا جديدا له بعد إقالة رئيسه السابق لخلاف مع زيلينسكي

كييف - (د ب أ):

بعد إقالة رئيسه بسبب خلاف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عين البرلمان في كييف خلفا له.

وصوت 261 نائبا على تعيين رسلان ستيفانتشوك من حزب "خادم الشعب" الحاكم اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من إقالة ديميترو رازومكوف .

وينظر إلى رازومكوف، الذي بلغ الثامنة والثلاثين من عمره اليوم الجمعة، على أنه منافس محتمل لزيلينسكي حليفه السابق ، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وبرر زيلينسكي الإجراء ضد رازومكوف على أساس أن رئيس البرلمان أدلى بتصريحات علنية حول خلافات داخلية.

كما أن رازومكوف لم يدعم مسار الرئيس ضد حكم الاقلية (الأوليجارشية) ذات النفوذ السياسي في أوكرانيا.

وكان رازومكوف قد انتقد عقوبات الحكومة التي تستهدف وسائل الإعلام المعارضة والمواطنين الأوكرانيين دون حكم قضائي.

وأغلق زيلينسكي ثلاث قنوات تلفزيونية موالية لروسيا، كما تم حجب عدة مواقع إخبارية.

وكان رازومكوف في الأصل متحدثا باسم زيلينسكي خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2019. ثم أصبح الخبير الاقتصادي أولا رئيسا لحزب "خادم الشعب" ثم مرشحا بارزا له في وقت لاحق.

وتم انتخابه رئيسا للبرلمان نهاية أغسطس 2019.