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داعش يتبنى تفجيرا استهدف مسجدا شمال شرق أفغانستان

06:30 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
داعش يتبنى تفجيرا استهدف مسجدا شمال شرق أفغانستان

تنظيم داعش - أرشيفية

وكالات:

أعلن تنظيم "داعش إمارة خراسان" في أفغانستان، عبر موقع "تليجرام"، الجمعة، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا شمال شرق أفغانستان وأودى بحياة العشرات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى الجمعة، داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وأكدت وكالة "باختر" التابعة للحكومة الأفغانية الجديدة، نقلا عن مسؤولين، أن "الانفجار الذي دوى أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد في مدينة خان آباد، خلف 46 قتيلا و143 جريحا".

من جهته، أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم، مضيفا أن "قوات خاصة تابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث للتحقيق فيه".

بدوره، حمل عضو لجنة الثقافة لـ"طالبان"، محمد جلال، تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم، مبديا التزام الحركة باستئصال "داعش" في البلاد.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عن قلقها إزاء ورود أنباء عن مقتل وجرح أكثر من 100 شخص في المسجد، مشيرة إلى أنه يمثل ثالث هجوم فتاك على مؤسسة دينية في أفغانستان منذ مطلع الأسبوع، بعد حادث أمام مسجد في كابل الاثنين الماضي تبناه تنظيم "داعش" وهجوم استهدف مدرسة في ولاية خوست الأربعاء ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

تنظيم داعش أفغانستان تليجرام تفجير

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