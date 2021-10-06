Masrawy logo white

غدًا عقد منتدى رفيع المستوى بشأن توفير الحماية للأفغان المعرضين للخطر

07:34 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
غدًا عقد منتدى رفيع المستوى بشأن توفير الحماية للأفغان المعرضين للخطر

جوزيب بوريل

بلجيكا - (أ ش أ)

يعقد الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ومفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون غدًا الخميس منتدى رفيع المستوى يركز على توفير الحماية للأفغان.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن المنتدى سيشهد مناقشات في مجموعة السبع وفي مجلس العدل والشؤون الداخلية الاستثنائي حول أفغانستان. والهدف من ذلك هو ضمان أن يكون عمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لحماية الأفغان داعمًا للتنسيق وجهود التعاون العالمية.

وأضاف البيان أن المنتدى سيجمع في إطار افتراضي، وزراء الخارجية والداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك من سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين ، وممثلين عن البرلمان الأوروبي ، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ، فيليبو جراندي. والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو. في فترة ما بعد الظهر، ستستمر المناقشات على مستوى كبار المسؤولين مع ممثلي كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال بوريل : "إن سيطرة طالبان على أفغانستان ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الشعب الأفغاني وجيران البلاد. هذا يتطلب استجابات عاجلة ومشاركتنا الكاملة. لقد قمنا بسرعة بزيادة المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي ودعمنا رحيل الأفغان المعرضين للخطر في البلاد".

وأضاف "عملنا لم ينته بعد. نحن نقف إلى جانب الشعب الأفغاني. يمنحنا المنتدى فرصة أخرى للتوصل إلى إجراءات ملموسة لحماية الأفغان المعرضين للخطر، بما في ذلك من خلال مسارات آمنة وقانونية".

ومن جانبها قالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون: "إنني أتطلع إلى منتدى غدًا رفيع المستوى بشأن توفير الحماية للأفغان المعرضين للخطر. من واجبنا الأخلاقي مساعدة أولئك الذين حاولوا بناء مجتمع أكثر انفتاحًا".

وتابعت "يحتاج الصحفيون وموظفو المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان ، وخاصة النساء ، إلى مساعدتنا. المفوضية مستعدة للعمل على حزمة دعم محددة للأفغان المعرضين للخطر والتي من شأنها أن تغطي الدعم لجميع خطوات مسارات الحماية في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الممرات الآمنة والمسارات القانونية للقبول والاندماج ".

هذا المحتوى من

جوزيب بوريل المفوضية الأوروبية أفغانستان الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

قاضي قضاة فلسطين: منح اليهود حق الصلاة في باحات الأقصى جريمة لقضاء الاحتلال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر بالفيديو.. الزمالك وبرشلونة.. كأس العالم للأندية لليد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا