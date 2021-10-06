الناتو يسحب اعتماد 8 دبلوماسيين روس يعملون بمقره

بروكسل - (د ب ا)

سحب حلف شمال الأطلسى ناتو، اعتماد ثمانية دبلوماسيين روس يعملون بمقره فى بروكسل، بسبب" كونهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم"، بحسب ما ذكره مسؤول بالحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الحد الأقصى لعدد أفراد وفد موسكو في الناتو سينخفض بذلك إلى النصف من 20 إلى 10 أفراد.

وقال المسؤول في بيان مكتوب "سياسة الناتو إزاء روسيا لا تزال ثابتة.. لقد قمنا بتقوية ردعنا ودفاعنا ردا على الأعمال العدائية لروسيا، وفي الوقت نفسه، لازلنا منفتحين لإجراء حوار هادف".

وقال المصدر إن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.