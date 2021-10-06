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أمين عام الناتو: مهمتنا العسكرية في أفغانستان لم تكن عبثًا

06:45 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
أمين عام الناتو: مهمتنا العسكرية في أفغانستان لم تكن عبثًا

ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو


بلجيكا - (أ ش أ)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أن جميع حلفاء الناتو وافقوا على الذهاب إلى أفغانستان لدعم الولايات المتحدة ومنع أفغانستان من أن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين "الذين يهددون دولنا ولم تكن مهمتنا العسكرية هناك عبثا".

وأعرب ستولتنبرج عن امتنانه لجميع الذين خدموا تحت علم الناتو وثمن تضحيات الآلاف من الجنود - من الحلفاء والشركاء ودولة أفغانستان - الذين دفعوا الثمن النهائي بما في ذلك 59 جنديا ألمانيا شاركوا ضمن جهود الحلف في أفغانستان.

وأفاد بيان لحلف الناتو، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات ستولتنبرج جاءت خلال مشاركته في فعالية افتراضية رفيعة المستوى نظمتها وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور حول التقييم الأولي لجهود الناتو التي استمرت عشرين عاما في أفغانستان.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي إنه على مدى عقدين من الزمان لم تكن هناك هجمات إرهابية على أراضي الحلفاء من أفغانستان، مضيفا "لقد حققنا الهدف الذي كان واضحا أمامنا".
وأكد أن المجتمع الدولي دعم وجودنا العسكري في أفغانستان من أجل بناء الدولة وإجراء الإصلاح السياسي وتهيئة الظروف للأفغان لتحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي كبير.

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ينس ستولتنبرج حلف الناتو افغانستان طالبان

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