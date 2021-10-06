مجلس الأمن الروسي: الإرهابيون بالخارج يجندون العلماء لتصنيع أسلحة الدمار الشامل

روسيا - (أ ش أ)

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، يوري كوكوف، أن الإرهابيين في الخارج يقومون بتجنيد العلماء لتصنيع أسلحة الدمار النووي ويهتمون بشدة بإمكانيات استخدام العوامل البيولوجية المسببة للأمراض والمواد الكيميائية السامة.

وقال كوكوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لقد تم تسجيل تطلعات الإرهابيين للوصول إلى المعلومات المتعلقة بتصنيع أسلحة الدمار النووي والكيميائي والبيولوجي، فضلاً عن اهتمامهم المتزايد بإمكانية استخدام العوامل البيولوجية المسببة للأمراض والمواد الكيميائية السامة".

وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف يقوم الإرهابيون بتجنيد متخصصين في هذه الصناعة عن قصد، بما في ذلك العلماء والمعلمين وطلاب المؤسسات التعليمية الكيميائية والبيولوجية".

وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، قال المسؤول الروسي: "إن تدهور الوضع في أفغانستان يمكن أن يؤدي إلى تقوية المتطرفين المحليين المرتبطين بمخاطر تسلل الإرهابيين إلى دول آسيا الوسطى وروسيا".

ولم يستبعد احتمال استمرار الحرب الأهلية في أفغانستان بسبب التباين الكبير للتكوين العرقي والعشائري في المجتمع الأفغاني، موضحًا أن تدهور الوضع الإنساني قد يساهم في تقوية الجماعات المتطرفة العاملة في البلاد.