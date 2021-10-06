أفيخاي أدرعي عن حرب أكتوبر: صفحة وانطوت.. ومصريون: حلوة العلقة

كتبت – إيمان محمود

في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بالذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر المجيد، أحيا أفيخاي أدرعي متحدث الجيش الإسرائيلي ذكرى حرب أكتوبر بطريقة أخرى عبر تغريدات على موقع "تويتر"، ليرد عليه المصريون بسيل من الردود الساخرة وصور للعبور المصري لخط بارليف والأسرى الإسرائيليين مُرتدين البيجامات.

وقال أدرعي في تغريدته: "حرب الغفران أو حرب أكتوبر بدأت بغتة وكانت مفاجأة لتترك تداعيات أكثر مفاجأة".

وأضاف: "هذه الحرب فتحت أبواب السلام وحوّلت العدو الى صديق وشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة. صفحة وانطوت تنذكر وما تنعاد".

#حرب_الغفران أو #حرب_أكتوبر بدأت بغتة وكانت مفاجاة لتترك تداعيات أكثر مفاجأة. هذه الحرب فتحت أبواب #السلام وحوّلت العدو الى صديق وشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة. صفحة وانطوت تنذكر وماتنعاد pic.twitter.com/XjQ92cmWKk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2021

ورد أحد المتابعين يُدعى أحمد، بصورة للجيش المصري يعبر خط بارليف، ساخرًا "مصر وهى تفتح جسور السلااام".

كما علّق آخر: "حلوة العلقة على فكرة دى دبابة أشهر اسير من عندكو تحت جزمنا. ودول أسراكم قوم اطمن عليهم بلاش خيابة وتحيا مصر".

حلوة العلقة على فكرة دى دبابة اشهر اسير من عندكو تحت جزمنا ودول اسراكم قوم اطمن عليهم بلاش خيابة وتحيا مصر pic.twitter.com/PbwsUBlu4A — I Abouelkheir (@AbouelkheirI) October 6, 2021

فيما ردّ متابع آخر على إشارة أفيخاي إلى عقد اتفاق السلام، قائلا: "اسمها العدو داس علي وشكم بالجزم فا مكانش قدامكو حل غير السلام".

لا اسمها العدو داس علي وشكم بالجزم فا مكانش قدامكو حل غيرر السلام — Ahmed Kilany (@AhmedKi86676967) October 6, 2021

وقال متابع آخر: "لا أسأل القادة عندك هيعرفوك الجيش المصري عمل ايه انتو من غير امريكا جيش دجاجة واستحى على وجهك تكلم عن حرب وأرض ليست أرضك ولا حقك عرفت انك محتل".