مستشار الأمن القومى الأمريكى يعتزم لقاء كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية

واشنطن - (د ب أ)

قال البيت الأبيض الثلاثاء إنه على خلفية التوترات مع بكين، يعتزم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لقاء كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية يانج جيتشي.

وذكرت واشنطن أن الاجتماع سيعقد في زيورخ يوم غد الأربعاء. حيث سيستكمل المسؤولان ما بحثه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج الشهر الماضي.

في تلك المحادثة الهاتفية الأولى منذ سبعة أشهر، حذر الرئيسان من خطر أن تنتهي التوترات بين بلديهما بمواجهة.

يشار إلى يانج هو أكبر مسؤول للسياسة الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني. ويعتبر وزير الخارجية وانج يي مرؤوسا تابعا له من حيث المرتبة في جهاز السلطة بالصين.

كما أعلن البيت الأبيض أن سوليفان سوف يسافر بعد ذلك إلى بروكسل وباريس ، حيث يعتزم إبلاغ شركائه الأوروبيين عن لقائه مع يانج.

ومن المقرر عقد اجتماعات مع ممثلي حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي باريس، من المقرر أن يلتقي سوليفان بنظيره الفرنسي إيمانويل بون لبحث الاستعدادات للقاء بين بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق من هذا الشهر.

واندلعت أزمة خطيرة بين باريس وواشنطن الشهر الماضي. حيث أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية أمنية مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ دون استشارة حلفائها. ونتيجة لذلك، انهارت صفقة غواصات بمليارات الدولارات بين أستراليا وفرنسا.

ومن غير الواضح حتى الأن متى على وجه التحديد سيعقد الاجتماع مع ماكرون.

ويعتزم بايدن السفر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في روما نهاية الشهر الجاري ولاحقا إلى مؤتمر المناخ في جلاسكو.