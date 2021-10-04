شكري يشكر روسيا على دعمها لمصر في قضية سد النهضة

03:17 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
شكري يشكر روسيا على دعمها لمصر في قضية سد النهضة

سامح شكري

(وكالات)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تطورات أوضاع قضية سد النهضة، موجها الشكر لروسيا حول موقفها في أزمة سد النهضة.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع لافروف: "اتوجه بالشكر لروسيا بسبب الدعم الذي لقته مصر من جانبها لتناول هذه القضية في مجلس الأمن ونتطلع للتعاون مع موسكو في هذه القضية، والتوصل لحل قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطرا، بعيدا عن أي سياسات أحادية لا تتوافق مع سياسات القانون الدولي"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأوضح شكري أنه ناقش مع لافروف: "أوجه العلاقات الثنائية وأعربنا عن ارتياحنا لدورية اللقاءات المشتركة بين البلدين وتفعيل مجالات التعاون الثنائي وهي مجالات كبيرة وتعد مثل للتعاون المثمر سواء كان في محطة الضبعة النووية أو المنطقة الصناعية بالسويس أو المقاصد السياحية، ونرغب في عودة التبادل التجاري بشكل كبير الذي تأثر بسبب جائحة كورونا".

سامح شكري روسيا سد النهضة سيرجي لافروف

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