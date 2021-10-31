رئيس وزراء إيطاليا يدافع عن نتائج قمة العشرين بشأن المناخ

روما - (د ب أ)

دافع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأحد، عن نتائج قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم.

وقال دراجي في المؤتمر الصحفي الختامي في روما مساء اليوم الأحد إن "هذه القمة كانت ناجحة"، مؤكدا الالتزام بهدف مجموعة العشرين بشأن المناخ وهو 5ر1 درجة مئوية.

كما قال إنه تم تحقيق هدف مهم بالتعهد بإنهاء تمويل الفحم لتوليد الطاقة.

واعتبر دراجي أن القمة عودة للتعاون بين الدول. وكان بعض الدول غير مستعدة في البداية للتراجع عن مواقفه، لكن تم اقناعهم "باللغة المناسبة".

وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي إنه لا يمكن المضي في قضايا مثل المناخ والصحة بدون تعاون. وقال إنه "لا يمكننا الانتصار بذلك بمفردنا".