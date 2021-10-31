توافق فرنسي بريطاني على "خفض التصعيد" في الخلاف بشأن الصيد

باريس/ لندن- (أ ف ب):

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد على العمل على "إجراءات عملية وعملياتية" لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست، وفق ما أعلنت باريس.

ومن شأن الإعلان أن يجنّب اندلاع حرب تجارية شاملة قد تعصف بالاتحاد الأوروبي بأسره.

وأفاد مكتب ماكرون أنهما عقدا لقاء استمر نحو 25 دقيقة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما واتفقا على "خفض التصعيد" وتعهّدا بخطوات ملموسة "في أقرب وقت ممكن".

ولم يصدر أي تصريح بعد عن داونينغ ستريت.

وشدد جونسون خلال قمة مجموعة العشرين على وجوب تركيز جميع الأطراف على الصورة الأشمل المتمّثلة بتغير المناخ في وقت يستعد لاستضافة أكثر من 120 من قادة العالم في مؤتمر "كوب26 " اعتبارا من الاثنين.

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال التي تشمل جيرزي وغيرنزي رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.

وحذّرت فرنسا من أنه ما لم تتم الموافقة على التراخيص، فستمنع من جانبها القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية اعتبارا من الأسبوع المقبل وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.