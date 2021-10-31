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وزير كوري جنوبي يبحث قضايا متعلقة ببيونجيانج مع مسؤول أممي وفاتيكاني

11:57 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
وزير كوري جنوبي يبحث قضايا متعلقة ببيونجيانج مع مسؤول أممي وفاتيكاني

كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، الأحد، أن الوزير لي إن-يونج، عقد اجتماعين مع رئيس برنامج الأغذية العالمي ومسؤول بارز بالفاتيكان خلال زيارته لروما، حيث ناقش معهما قضايا متعلقة بكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الوزير الكوري الجنوبي اجتمع مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، وعميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، الكاردينال بيتر توركسون، أمس السبت في روما، حيث يرافق وزير الوحدة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في جولة أوروبية.

وخلال الاجتماع مع بيزلي، تبادل الجانبان تقييمات الوضع الغذائي في الآونة الأخيرة في كوريا الشمالية، وناقشا سبل التعاون لمعالجة القضايا الإنسانية في الشمال، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع مع الكاردينال توركسون تضمن مناقشات حول الأدوار التي يمكن للفاتيكان أن يضطلع بها لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، مثل التعاون الإنساني والجهود المبذولة لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية 1950-1953.

كوريا الجنوبية برنامج الأغذية العالمي الفاتيكان كوريا الشمالية

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