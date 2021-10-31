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الجيش المالي يعلن مقتل سبعة من جنوده في هجومين منفصلين

12:18 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
الجيش المالي يعلن مقتل سبعة من جنوده في هجومين منفصلين

الجيش المالي

باماكو - (ا ف ب)

لقي سبعة جنود ماليين السبت حتفهم في هجوم منفصلين في خضم تواصل التحركات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي. ورغم تدخل قوة برخان الفرنسية والأمم المتحدة وقوة مشتركة من دول الساحل الخمس، لا تزال مالي تشهد منذ 2012 هجمات جهادية، إضافة إلى نزاعات محلية دامية.

أعلن الجيش المالي مقتل سبعة من جنوده السبت في هجومين منفصلين في بلد لا يزال يشهد أعمال عنف جهادية.

وأورد الجيش في بيان أن خمسة جنود قتلوا حين صدمت آليتهم لغما محلي الصنع قرب سيغو، على بعد حوالى مئتي كيلومتر شمال شرق باماكو.

وأضاف البيان أن "تمشيط منطقة الحادث أتاح اعتقال شخصين مشبوهين وقد سُلما فورا للدرك".

وعصرا، قضى جنديان آخران في كمين أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة قرب مورديا، على بعد حوالي مئتي كيلومتر شمال العاصمة، بحسب ما أفاد الجيش لافتا إلى أن الحصيلة غير نهائية.

ورغم تدخل قوة برخان الفرنسية والأمم المتحدة وقوة مشتركة من دول الساحل الخمس، لا تزال مالي تشهد منذ 2012 هجمات جهادية، إضافة إلى نزاعات محلية دامية.

وبدأ العنف في شمال البلاد قبل أن ينتقل إلى وسطها ولاحقا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

هذا المحتوى من

AFP
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