Masrawy logo white

غرق قارب نقل قبالة هايتي ووفاة 19 شخصًا

08:25 م السبت 30 أكتوبر 2021
غرق قارب نقل قبالة هايتي ووفاة 19 شخصًا

غرق قارب

ماريجوت - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم في حادث غرق قارب قبالة سواحل هايتي.

وأكد رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري التقارير الإعلامية على موقع تويتر المتعلقة بالحادث.

وغرق القارب وفقا لذلك التأكيد صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) قبالة الساحل الجنوبي للدولة الكاريبية.

ولم تصدر أية معلومات حول سبب الحادث حتى الآن.

وكتب الصحفي إيتيان كوتيه بالوك على موقع تويتر أنه وقفا لشهود محليين فإن القارب كان محملا بحمولة فوق طاقته، مبينا أن نقص الوقود السائد في هايتي تسبب في تعقيد أعمال الإنقاذ.

وبحسب تقرير لصحيفة "لونوفيليست" المحلية فإن القارب الذي كان متوجها من بلدة أنسي آ بيتر على الحدود مع جمهورية الدومينيكان إلى بلدية ماريجوت لنقل الأسمنت والمواد الغذائية والوقود بالإضافة إلى عدد من الركاب.

وتم إنقاذ ما لا يقل عن 30 راكبا وفقا للتقرير.

غرق قارب هايتي سواحل هايتي

الخبر التالى:

مدير الصحة العالمية يطالب مجموعة العشرين بالتدخل لإنهاء أزمة اللقاحات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حدث في 8 ساعات| أمطار تصل القاهرة خلال ساعات وبدء توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا