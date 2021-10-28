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ختام فاعليات المؤتمر الدولي للجامعات البحرية بمشاركة 35 دولة

03:59 م الخميس 28 أكتوبر 2021
ختام فاعليات المؤتمر الدولي للجامعات البحرية بمشاركة 35 دولة

المشاركين بمؤتمر الاكاديمة العربية للعلوم و التكنو

(مصراوي)

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي للجامعات البحرية الذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في دورته 21 وذلك بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

واستكملت اليوم الخميس الجلسات العلمية للمؤتمر والتى ناقشت الطرق الحديثة والمبتكرة للتعليم والتدريب البحرى، الاتجاهات الجديدة في صناعة النقل البحرى وفرص العمل.

كما ناقش المشاركون في المؤتمر التحديات الخاصة بالتلوث البحرى والتغير المناخي والطاقة البديلة المستجدة، وماهية الشخصية البحرية الدولية المحترفة.

وفي الوقت نفسه شهدت الجلسات العلمية حضور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ولفيف من الأساتذة رؤوساء الجامعات البحرية من مختلف دول العالم و خبراء التعليم والتدريب البحرى.

ويأتي ذلك فيما أكد الدكتور اكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ، أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير في أوساط صناعة النقل البحرى الدولية لما له من أهمية فيما يتعلق بالموضوعات والأوراق البحثية التى يناقشها.

وأوضح سليمان أن المؤتمر يعد حدث فريد يقام للمرة الأولي بنظام الهجين منذ تأسيس الاتحاد الدولي للجامعات في عام 1999.

واضاف أن المؤتمر شهد مشاركة 176 مشاركا من 35 دولة حيث يعد المؤتمر هو التجمع الاكبر للجامعات البحرية في العالم .

وأشار إلي أنه تم مشاركة 58 ورقة بحثية عرض منها 27 حضوريا بينما تم عرض الاوراق الأخرى عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، إلي جانب تنظيم مؤتمر طلابي علي هامش فعاليات المؤتمر ،مؤكدا أن المؤتمر يعد إنجاز كبير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، فيما يتعلق بتنظيم هذا الحدث.

المؤتمر الدولي للجامعات البحرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الخارجية المصرية الإسكندرية

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