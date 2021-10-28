أول اتصال هاتفي بين فرنسا وأستراليا منذ "أزمة الغواصات"

باريس- (بي بي سي):

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر إثر إعلان شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت إلى إلغاء صفقة غواصات فرنسية مع كانبيرا، بحسب قصر الإليزيه.

وكانت باريس قد استاءت بعد قرار أستراليا المفاجئ إلغاء صفقة شراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي دون إنذار مسبق. ومنذ ذلك الحين، لم يجر إيمانويل ماكرون أي اتصال مباشر مع موريسون، وخلال الاتصال الهاتفي أشار ماكرون إلى أن "قرار أستراليا الأحادي تقليص الشراكة الاستراتيجية الفرنسية الأسترالية من خلال إنهاء برنامج الغواصات لصالح مشروع آخر لم يتم توضيحه بعد وكسر علاقة الثقة بين دولتينا" حسب الإليزيه. وأضاف أنه "سيتم إيلاء اهتمام كبير لوضع الشركات الفرنسية ومقاوليها من الباطن بما فيهم الاستراليين الذين تأثروا بهذا القرار".

وجاء هذا الاتصال عشية الاجتماع المقرر عقده الجمعة بين ماكرون وبايدن في روما قبل بدء قمة مجموعة العشرين التي سيليها مؤتمر قمة المناخ 26 في غلاسكو بحضور موريسون.

وخلال الاتصال الهاتفي شجع الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الأسترالي على اتخاذ إجراءات لمواجهة التحدي المناخي خصوصا وقف إنتاج واستهلاك الفحم في الداخل والخارج وتعزيز الدعم الأسترالي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية" بحسب الإليزيه.