Masrawy logo white

وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

10:24 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق روه تاى وو

سول - (د ب أ):

توفى الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق روه تاى وو، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 88 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن مساعديه.

وأفاد المساعدون بأن روه، الذي تولى الرئاسة في الفترة من عام 1988 إلى 1993، كان نُقل منذ فترة قصيرة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وخلف روه، وهو جنرال سابق، الرئيس الأسبق تشون دو هوان بعد مساعدته في الاستيلاء على مقاليد السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1979. وملأ الانقلاب فراغ السلطة في أعقاب وفاة الرئيس السلطوي آنذاك باك تشونج هي.

ومع انتشار المظاهرات المؤيدة للديمقراطية على نطاق واسع في أنحاء البلاد في عام 1987، قبل روه الدعوات إلى نظام رئاسي مباشر، وانتخب رئيسا في وقت لاحق من نفس العام عبر التصويت المباشر.

وفي محاولة واضحة للتخلص من صورته العسكرية، بدأ روه إدارته تحت شعار فتح "عهد من عامة الشعب".

وفي عام 1996، أدين روه وتشون بالفساد والتمرد لدورهما في الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 1979 والقمع الوحشي لانتفاضة 1980 المؤيدة للديمقراطية في مدينة جوانج جو بجنوب غرب البلاد.

وصدر حكم على روه بالسجن 17 سنة وغرامات تقدر بنحو 260 مليار ون (223 مليون دولار). وتم العفو عنه في عام 1997.

الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق روه تاى وو كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

يوتيوب تعلّق العمل بقناة الرئيس البرازيلي أسبوعًا بسبب "لقاحات كوفيد"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا