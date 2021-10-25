Masrawy logo white

قطر تدعو الأطراف السودانية إلى عدم التصعيد واحتواء الموقف

02:23 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
قطر تدعو الأطراف السودانية إلى عدم التصعيد واحتواء الموقف

وزارة الخارجية القطرية

الدوحة - (د ب أ):

أكدت دولة قطر، اليوم الاثنين، أنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان.

ودعت قطر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام.

وأعربت الوزارة عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني.

وزارة الخارجية القطرية قطر الدوحة أحداث السودان السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تغطية خاصة|اعتقالات ودعوات للعصيان وقرارات عسكرية.. ماذا يحدث في السودان؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا