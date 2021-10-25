قطر تدعو الأطراف السودانية إلى عدم التصعيد واحتواء الموقف

الدوحة - (د ب أ):

أكدت دولة قطر، اليوم الاثنين، أنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان.

ودعت قطر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام.

وأعربت الوزارة عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني.