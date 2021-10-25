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البر الرئيسي الصيني يسجل 39 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 35 منها محلية

08:46 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 39 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 35 منها محلية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 35 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الأربعة المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 96797 حالة، 573 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91588 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 13 حالة إصابة بدون أعراض، عشرة منها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.​

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