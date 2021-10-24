الصين تهدف لتجاوز استهلاك الطاقة غير المشتقة من الوقود الأحفوري 80%

بكين- (د ب أ):

تهدف الصين لجعل استهلاك الطاقة، غير المشتقة من الوقود الأحفوري يتجاوز 80%، من إجمالي الطاقة لديها، بحلول عام 2060، عندما تعتزم الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحييد الكربون، طبقا لقواعد إرشادية، صادرة عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقالت شينخوا اليوم الأحد إن الإجراءات تأتي في إطار خطة صينية أوسع نطاقا، لتحقيق ذروة انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثات تصل إلى الصفر، بحلول عام 2060، حسب وكالة "بلومبرج"، الأحد.

وأكدت مجددا أهداف الحكومة للمناخ لعامي 2025 و2030 وتعهدت بالإسراع من وتيرة التراجع في استخدام الفحم في الصين.

وينتظر المجتمع الدولي من الصين إصدار التزام معدل، بموجب اتفاق باريس، فيما تستعد دول العالم لقمة الأمم المتحدة للمناخ، التي تبدأ في 31 أكتوبر في جلاسكو باستكلتندا.

وبوصفها أكبر دولة في العالم، من حيث حجم التلوث، يمكن للصين أن تبذل المزيد من الجهود أكثر من أي دولة أخرى، في هذه المرحلة، للحد من الارتفاع في درجات الحرارة.