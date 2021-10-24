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باكستان: 591 حالة إصابة و 18حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

08:29 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
باكستان: 591 حالة إصابة و 18حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد - (د ب أ):
أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 43ألفا و522 اختبار.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 268 ألفا و 536 حالة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 18حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 28 ألفا و377 حالة.

وقد قامت باكستان بتوزيع ما لايقل عن 99 مليونا و 335 ألفا و67 جرعة لقاح حتى الآن.​

باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

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