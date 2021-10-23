مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت فورا

رام الله - (أ ش أ):

هاجم يولي إدلشتين، عضو الكنيست عن حزب الليكود، رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، بعد أن قال الأخير أمس الأول الخميس إن الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات ونصف حتى عودة الليكود إلى السلطة.

ونسب موقع (عروتش شيفع) اليوم إلى إدلشتين قوله "رغم أن لدينا 72 مقعدًا في اليمين، فمن المفترض أن نجلس في المعارضة لمدة ثلاث سنوات ونصف ونسمح لليسار بتدمير الدولة اليهودية، لا يمكننا السماح لهذا بأن يحدث، يجب تفكيك هذه الحكومة الكارثية الآن".

يأتي هجوم إدلشتاين على نتنياهو بعد أسبوعين تقريبًا من إعلانه خلال مقابلة تلفزيونية أنه سيرشح نفسه ضد نتنياهو على زعامة الليكود.

وأضاف "لن نعود إلى السلطة معه (نتنياهو) أبدًا .. لقد فشلنا أربع مرات .. فكيف ننجح فجأة للمرة الخامسة؟".

وكشف استطلاع للرأي أن الليكود بقيادة إدلشتاين سيفوز بـ 20 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 34 مقعدًا تحت قيادة نتنياهو الآن. لكن إدلشتاين قال إن نتائج هذا الاستطلاع الأولية تثبت أن كل ما قاله صحيح وهي أن الليكود بزعامة نتنياهو يحصل على مقاعد أكثر ويبقى في المعارضة، بينما تحت قيادته هو سيحصل على عدد أقل من المقاعد لكنه سيمكنه تشكيل حكومة.