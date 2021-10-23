إيران: نحتاج 11 مليار دولار لتطوير حقول النفط في جنوب غربي البلاد

طهران - (د ب أ)

أعلنت إيران أنها تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات لتعزيز الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة مع العراق على طول حدودها الجنوبية الغربية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال محسن خجسته مهر رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية في بيان عبر موقع الشركة: "نحن بحاجة إلى استثمارات بنحو 11 مليار دولار أمريكي لتطوير المرحلة الثانية من حقلي شمال أزاديجان ويادافاران، وكذلك حقلي جنوب أزاديجان وياران". وتم تعيين خجسته مهر رئيسا للشركة في سبتمبر الماضي.

وأضاف خجسته مهر أن التمويل، إذا تم تقديمه، سيساعد في إضافة أكثر من مليون برميل من النفط يوميا إلى إنتاج الخام الإيراني من حقولها المشتركة مع العراق المجاورة، دون أن يوضح المزيد.