الاتحاد الأوروبي يستنكر التهديدات الموجهة ضد بعثة الأمم المتحدة في العراق‎‎

بروكسل - (أ ش أ):

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، انضمامه إلى مجلس الأمن الدولي في استنكاره للتهديدات الأخيرة بشن أعمال عنف ضد أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والعاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخرين، وذلك في ضوء نشر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، والتي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي نشرته اليوم - إن "مثل هذه المظاهر العنيفة لا مكان لها في الدول الديمقراطية.. وذكر الاتحاد أن التصويت في يوم الانتخابات كان سلميًا إلى حد كبير ومنظم جيدًا، وكان الناخبون قادرين على التعبير عن إرادتهم بحرية، وفقًا لتقرير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد التي نشرها الاتحاد في العراق لأول مرة على الإطلاق، بناء على طلب من السلطات العراقية".

وأضاف البيان: "يجب معالجة أي استئناف أو شكوى متعلقة بالانتخابات من خلال الإجراءات القانونية القائمة.. ومن الأهمية أن تستخدم جميع الأحزاب هذه الوسائل القانونية لمعالجة أي شكاوى قد تكون لديهم بشأن نتيجة الاقتراع، كما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية المقبلة في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، كما يطالب به الشعب العراقي".