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تجدد الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في باكستان

01:56 م السبت 23 أكتوبر 2021
تجدد الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في باكستان

الشرطة الباكستانية

إسلام آباد- (بي بي سي):

أغلقت الشرطة الباكستانية عدة طرق رئيسية في العاصمة إسلام آباد وفي مدينة لاهور، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي تقودها حركة "لبيك باكستان" الإسلامية المحظورة في البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية باندلاع اشتباكات جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقُتل ثلاثة من عناصر الشرطة يوم الجمعة بعد خروج أعداد كبيرة من مناصري الجماعة إلى الشوارع ورشقهم قوات الأمن بالحجارة.

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن زعيم الجماعة، حافظ سعد حسين رضوي، الذي تم اعتقاله منذ ستة أشهر.

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الشرطة الباكستانية باكستان مظاهرات في باكستان

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