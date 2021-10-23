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ولي العهد السعودي يرأس وفد بلاده إلى قمة المناخ

01:00 م السبت 23 أكتوبر 2021
ولي العهد السعودي يرأس وفد بلاده إلى قمة المناخ

محمد بن سلمان

الرياض- (د ب أ):

أكدت مصادر سعودية مطلعة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيرأس وفد بلاده إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب26" في جلاسكو، والتي تسعى إلى الحفاظ على الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 والمتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة مئوية.

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) إن الأمير محمد سيغادر روما فور انتهاء مشاركته في قمة الدول العشرين، متوجها إلى جلاسكو في اسكتلندا لحضور القمة المقرر عقدها هناك في الفترة الواقعة بين 31 أكتوبر الجاري و12 نوفمبر المقبل قبل عودته إلى البلاد.

وأضافت المصادر أن ولي العهد السعودي سيطرح أمام ممثلي قرابة 200 دولة في جلاسكو" مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وإطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020.

وسيكون أمام المؤتمر في دورته 26 أولوية قصوى تتمثل في جعل البلدان تلتزم بالوصول إلى مستوى انبعاثات صفري بحلول منتصف هذا القرن، مع تخفيضات أكثر جرأة وأسرع لانبعاثات غاز الكربون بحلول عام 2030.

كما ستتم مناقشة ما يسمى بالحلول القائمة على الطبيعة أي استخدام الطبيعة نفسها لحل بعض تحديات المناخ مثل امتصاص الكربون أو زراعة الشجيرات والأشجار، للحماية من الأحداث المناخية القاسية مثل الفيضانات أو العواصف الرملية.

ومن المتوقع أيضاً إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة تحديات معينة مثل القضاء على استخدام الفحم وحماية النظم البيئية.

محمد بن سلمان السعودية قمة المناخ الرياض ولي العهد السعودي

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