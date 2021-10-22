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البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز الدفاع الأوروبي قبل قمتهما في روما

11:29 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز الدفاع الأوروبي قبل قمتهما في روما

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا هاتفيا، اليوم الجمعة، التعاون في مجال الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى جهود تعزيز الدفاع الأوروبي.

وأضاف البيت الأبيض، إن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي أيضًا مع ماكرون أثناء زيارة إلى باريس، في نوفمبر، مما يظهر استمرار الجهود لإصلاح العلاقات بين البلدين، بعد أن ألغت أستراليا عقدًا لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن الشهر الماضي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.

ويعتزم بايدن وماكرون عقد اجتماع، هذا الشهر، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما؛ لمواصلة المباحثات.

هذا المحتوى من

جو بايدن إيمانويل ماكرون واشنطن الدفاع الأوروبي

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