البرلمان الأوروبي يعلن عن قلقه البالغ بتجميع السلطات بيد الرئيس التونسي

تونس - (د ب أ):

أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس عن قلقه البالغ بتجميع السلطات بيد الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو وتعليق العمل بالدستور لاحقا.

وطالب نواب البرلمان الأوروبي باحترام دولة القانون وإطلاق حوار شامل، في بيان أصدره عقب جلسة تصويت على قرار بشأن الوضع في تونس.