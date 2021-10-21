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البرلمان الأوروبي يعلن عن قلقه البالغ بتجميع السلطات بيد الرئيس التونسي

06:35 م الخميس 21 أكتوبر 2021
البرلمان الأوروبي يعلن عن قلقه البالغ بتجميع السلطات بيد الرئيس التونسي

البرلمان الأوروبي

تونس - (د ب أ):

أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس عن قلقه البالغ بتجميع السلطات بيد الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو وتعليق العمل بالدستور لاحقا.

وطالب نواب البرلمان الأوروبي باحترام دولة القانون وإطلاق حوار شامل، في بيان أصدره عقب جلسة تصويت على قرار بشأن الوضع في تونس.

البرلمان الأوروبي قيس سعيد تونس أوروبا

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