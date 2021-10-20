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كاليفورنيا تعلن الطوارئ بسبب الجفاف وتناشد سكانها للحفاظ على المياه

10:07 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
كاليفورنيا تعلن الطوارئ بسبب الجفاف وتناشد سكانها للحفاظ على المياه

ارشيفية

لوس أنجليس - (د ب أ):

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ بسبب الجفاف على مستوى الولاية، وناشد جميع سكان كاليفورنيا بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المياه في مواجهة واحدة من أشد حالات الجفاف التي تسجلها الولاية.

ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن نيوسوم القول: "في الوقت الذي يواجه فيه الغرب الأمريكى عاما ثالثا محتملا من الجفاف، فمن الأهمية بمكان أن يضاعف السكان في أنحاء كاليفورنيا الجهود لتوفير المياه بكل طريقة ممكنة".

وفي حين أن معظم مقاطعات كاليفورنيا التي يبلغ عددها 58 مقاطعة تشهد حالة طوارئ بسبب الجفاف منذ يوليو، أضاف إعلان نيوسوم المقاطعات الثمانية التي كانت متبقية بدون طوارئ، وعزز دعوته للجميع لتقليل استخدام المياه طواعية بنسبة 15%.

ويشير الإعلان إلى أن مجلس مراقبة موارد المياه في الولاية قد يتبنى لوائح طوارئ لمنع إهدار المياه، مثل حظر غسل الأرصفة أو الممرات بخراطيم المياه، وترك مياه الشرب تغمر المزاريب أو الشوارع، أو غسل السيارة دون فوهة إغلاق.

ومن المتوقع أن تتسبب سلسلة من العواصف في هطول أمطار وتراكم الثلوج في المناطق الشمالية والوسطى من كاليفورنيا في أواخر أكتوبر. لكن هذه العواصف وحدها لن تكون كافية تقريبا لإخراج الولاية من الجفاف.

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