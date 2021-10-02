رئيس حماس يجري اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية أفغانستان

غزة - (د ب أ)

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، عن تطلعاته بأن يكون لطالبان دور داعم ومساند لإخوانهم في فلسطين لتحرير بيت المقدس، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية اليوم السبت.

وعبّر هنية للوزير الأفغاني عن ارتياحه لهذه الحكمة في قيادة البلاد وإدارتها خلال عملية التحرير، مضيفًا أهمية الانفتاح على كل مكونات الشعب الأفغاني المسلم، وخاصة أصحاب المشروع الإسلامي وترسيخ الشراكة في بناء الدولة ومواجهة تحديات البناء لمؤسسات الحكم المختلفة.

وأشار هنية إلى ضرورة أن تكون فلسطين حاضرة في خطابات الخارجية الأفغانية، وخاصة القدس وما يجري فيها من انتهاكات، معبرًا عن فرحة المقاومة والأمة بانتصار سيف القدس وتحرير أفغانستان، متمنيًا لأفغانستان الوحدة والمنعة والازدهار.

من جانبه شكر الوزير متقي هذا الاتصال، لافتًا إلى أن أفغانستان اليوم تعيش حكومة إسلامية بعد 43 عاما، وأنه لا توجد منطقة داخل أفغانستان خارج سيطرة هذه الحكومة، واعتزازه بجهاد الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكنافه.