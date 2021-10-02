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الجوع يفتك بأطفال أفغانستان والأمم المتحدة تحذر من "أزمة إنسانية"

05:29 م السبت 02 أكتوبر 2021
الجوع يفتك بأطفال أفغانستان والأمم المتحدة تحذر من "أزمة إنسانية"

طفلان في كابول

كابول - (ا ف ب)

حذرت مصادر محلية ودولية السبت من أن الأطفال في أفغانستان يموتون جوعا، في تصريحات تأتي بعيد تأكيدات بأن مليون طفل هناك قد يواجهون سوء تغذية يهدد حياتهم بحلول نهاية العام.

وذكر مدير الصحة العامة في إقليم غور المتأثر بالوضع الملا محمد أحمدي لفرانس برس أن 17 طفلا على الأقل من بين الذين وصلوا إلى المستشفى لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في الأشهر الستة الماضية.

وتم علاج ما يقرب من 300 من آثار الجوع.

وقال إن مئات الأطفال معرضون لخطر المجاعة في الأجزاء الوسطى من أفغانستان.

وأوضح متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة في أفغانستان أنه لا يستطيع تأكيد عدد الوفيات في غور لكنه يخشى أن "يدفع الكثير من الأطفال ثمنا باهظا".

بدوره، قال سلام الجنابي من منظمة يونيسف إن شبكة المراقبة التابعة للمنظمة تعطلت وكانت تعتمد على تقارير شفهية، مستطردا "ندرك بشكل محزن أن هذا شيء نحن نشهده أو نكاد".

منذ وصول طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس، غرقت أفغانستان بشكل كبير في أزمة إنسانية حادة كانت تعاني منها أساسا.

وتفاقمت تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الوظائف بسبب توقف المساعدات الدولية والتمويل.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه بحلول نهاية العام سيحتاج مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة إلى العلاج من "سوء التغذية الحاد" الذي يهدد حياتهم، بينما سيعاني 3,3 ملايين آخرين من سوء التغذية الشديد.

هذا المحتوى من

كابول حركة طالبان الأمم المتحدة أفغانستان أزمة إنسانية

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