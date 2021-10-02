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السعودية: تضرر منازل جراء سقوط شظايا "مسيّرة" حوثية في جازان

12:13 م السبت 02 أكتوبر 2021
السعودية: تضرر منازل جراء سقوط شظايا "مسيّرة" حوثية في جازان

السعودية

وكالات:

أكد الدفاع المدني السعودي، سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة جراء اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرًا إلى تضرر عدد من المنازل.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى يوم الجمعة "عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة".

ونتج عن ذلك "تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض السعودية وتدميرها لطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان، مؤكداً التعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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