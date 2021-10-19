البيت الأبيض: قلقون من تطور القدرات العسكرية الصينية ونرحب بالمنافسة

واشنطن - أ ش أ:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين أساكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة بشأن تطور القدرات العسكرية الصينية، لكنها ترحب بالمنافسة الشديدة معها.

جاء ذلك في إيجاز صحفي للبيت الأبيض، تعليقا على التقارير التي نشرت قبل يومين، وكشفت النقاب عن قيام الصين في أغسطس الماضي بإجراء تجربة على صاروخ أسرع من الصوت وقادر على إطلاق قنبلة نووية بعد دورانه حول الكرة الأرضية.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تريد مثل هذه المنافسة التي تتطور إلى صراع بين البلدين، "وهذه رسالتنا التي نوجهها للصين بصورة غير معلنة أيضا".

ويعتبر بعض المراقبين أن مثل هذا التطور؛ يمثل تقدما ملموسا في القدرات العسكرية الصينية، رغم أن بكين تقول إن ما جرى كان مهمة فضائية وليس تجربة صاروخية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال - خلال جولته في أوروبا التي بدأها أمس - "نراقب عن كثب تطور التسلح الصين والقدرات والأنظمة المتقدمة، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات في المنطقة".​